Auto in fiamme sulla Statale, conducente salvo per miracolo

Un incendio autovettura, oggi 25 settembre 2023, ha mandato in tilt la SS 85 variante all’altezza di Venafro, un automobilista ha notato del fumo fuoriuscire dal cofano e dopo aver accostato l’auto in una piazzola di sosta si è allontanato; dopo pochi minuti era in fiamme sia l’auto sia la limitrofa scarpata con un principio di incendio vegetazione.

Sul posto il personale del Comando Vigili del Fuoco di Isernia che in breve tempo ha estinto l’incendio autovettura e sterpaglie annesso. Durante le operazioni di spegnimento la Variante è stata chiusa temporaneamente al traffico anche con l’ausilio delle Forze dell’Ordine.