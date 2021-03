Nella tarda serata di ieri, 16 marzo, si è reso necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Termoli per un incendi auto nel pieno centro abitato di Montenero di Bisaccia. Immediato l’intervento dei pompieri che hanno spento l’incendio e messo in sicurezza la vettura. Le cause dell’incendio sono al vaglio delle forze dell’ordine.