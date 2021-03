Auto in coda per il tampone, la lunga fila della speranza

Ancora cinque positivi a Isernia che, aggiunti ai 110 casi già “attivi”, fanno un totale di 115 isernini al momento contagiati e costretti alla quarantena o all’isolamento domiciliare. Intanto continuano ad arrivare auto al drive in dei tamponi, nel piazzale di fianco all’ospedale Veneziale. Nella foto le auto in coda, in una lunga fila della “speranza”, per decine di isernini che quotidianamente si sottopongono al tampone per verificare l’eventuale loro positività al Covid 19.