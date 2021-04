Auto in bilico fra gli arbusti rischia di precipitare sulla strada provinciale

Rocambolesco incidente alle porte di Toro nella tarda serata di oggi 20 aprile che, per fortuna, non ha avuto conseguenze gravi. Un’utilitaria sfuggita al controllo del conducente è finita pericolosamente in bilico in uno sterrato al di sopra della strada provinciale. Puntuale e tempestivo come sempre l’intervento dei Vigili del fuoco e dei Carabinieri che hanno provveduto a mettere in sicurezza l’auto e il conducente. I Carabinieri stanno accertando la dinamica dei fatti per eventuali attribuzioni di responsabilità.