Auto fuori strada sulla statale 85, nei pressi del bivio per il nucleo industriale di Pozzilli. Due coniugi a bordo dell’Alfa 147 grigia uscita fuori strada finendo in campagna dopo aver saltato la cunetta. Sul posto Carabinieri e 118 che hanno trasportato i feriti presso il Pronto soccorso di Isernia. Nessuna grave conseguenza per entrambi.

