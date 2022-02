Auto finisce fuori strada, in quattro trasportati in ospedale

Sono quattro le persone finite in ospedale in seguito ad un incidente che si è verificato nel tardo pomeriggio di oggi, 3 febbraio, sul lungomare di Termoli. Per cause ancora in corso di accertamento un’auto è uscita fuori strada finendo in una cunetta. Sul posto sono arrivati i medici del 118 e i volontari della Misericordia che hanno trasferito in ospedale per accertamenti tre uomini e una donna tutti di Foggia di 74, 22, 30 e 57 anni. Sul posto anche i vigili del fuoco del distaccamento di Termoli. Le loro condizioni non sarebbero gravi.