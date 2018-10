Auto esplosa nella notte è di un pregiudicato, forse avvertimento o ritorsione

REDAZIONE

TERMOLI

É stata una notte tutt’altro che tranquilla quella trascorsa a Termoli. In più punti della città, infatti, numerosi sono stati gli interventi dei Vigili del fuoco a seguito di alcune auto incendiate in diversi punti della cittadina adriatica. Tra queste, anche una Ford Fiesta ha preso fuoco ed è esplosa coinvolgendo altre tre auto, una Fiat Panda alimentata a gas metano, una Pegeuot 207 parzialmente distrutte dalle fiamme ed una Alfa Romeo 156 danneggiata. É intervenuto sul posto anche il personale del NIAT (Nucleo Investigativo Antincendi) del Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Campobasso insieme alla Polizia Scientifica, per accertare le cause alla base dello scoppio dell’auto. Questa mattina sono stati effettuati ulteriori sopralluoghi che hanno condotto al rinvenimento del cofano della Ford Fiesta esplosa, sul tetto di un’abitazione di tre piani vicina all’evento.

Dietro l’incendio e l’esplosione del veicolo, parcheggiato sotto un condomimio di viale Pertini, potrebbe celarsi un avvertimento o una ritorsione. Sono partite, dunque, immediatamente le indagini che si stanno concentrando sulla pista dell’avvertimento o della ritorsione. L’auto pare sia di proprietà di un noto pregiudicato attualmente in carcere la cui famiglia, però, abiterebbe proprio nel condominio davanti al quale è divampato l’incendio. I vigili del fuoco hanno prelevato campioni di materiale da analizzare prima di poter dare delle risposte certe su cosa abbia fatto esplodere la macchina anche perché non sarebbero stati trovati degli inneschi. Gli agenti del Commissariato, invece, avrebbero ascoltato i parenti dell’uomo che si trova in carcere per cercare di dare un nome e un volto a chi possa aver compiuto un atto così grave.