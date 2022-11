Auto esce fuori strada sul lungomare nord di Termoli: grave uno dei due feriti

Sono gravi le condizioni di uno dei quattro foggiani che nella serata di ieri, 14 novembre, per causa in corso di accertamento, è finito fuori strada con l’auto sul lungomare nord di Termoli. L’auto, proveniente da Foggia, ha finito la sua corsa fuori dalla sede stradale. L’impatto è stato violentissimo e sul posto si è reso necessario l’arrivo dei sanitari del 118 Molise con l’ambulanza della Misericordia, i Vigili del fuoco del distaccamento di Termoli e la Polizia per i rilievi del caso. Dei quattro occupanti, due sono rimasti feriti e sono stati trasportati al pronto soccorso dell’ospedale San Timoteo. Si tratta di un 45enne e di un 27enne, quest’ultimo in condizioni più serie, tant’è che è stato trasferito in sala di emergenza.