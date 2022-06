Auto esce fuori strada lungo la provinciale tra Ururi e San Martino

Avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi l’incidente che si è verificato nella notte lungo la provinciale che collega Ururi a San Martino in Pensilis.

Per cause in corso di accertamento una Dacia Logan è finita fuori strada andando a schiantarsi contro un albero. Sul posto sono arrivati i carabinieri della compagnia di Larino e due ambulanze, una della Croce di San Gerardo e una della Misericordia di Termoli con i sanitari del 118 Molise che dopo aver prestato le prime cure del caso sul posto hanno trasferito in pronto soccorso al San Timoteo il conducente e un’altra persona che si trovavano all’interno del mezzo.

Le loro condizioni non sarebbero gravi.