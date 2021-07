Incidente stradale, questo pomeriggio, in territorio di Campochiaro. Per cause in corso di accertamento il conducente di una utilitaria ha perso il controllo della vettura. L’auto ha terminato la sua corsa nei pressi del guardrail. Sul posto sono giunti immediatamente i soccorritori del 118 che hanno prestato al conducente le prime necessarie cure del caso. Sul luogo dell’incidente sono arrivati anche i carabinieri di Bojano che hanno effettuato tutti i rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente.

Auto esce fuori strada, ferito il conducente Indietro 1 di 4 Avanti