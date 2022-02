Auto esce fuori strada, ferita la conducente che voleva evitare i cinghiali

Tanto spavento e ferite non gravi per la sfortunata donna che questa sera, al volante della sua auto, è uscita fuori strada sulla Provinciale Gildonese a pochi chilometri dal centro abitato di Campobasso e in prossimità del Ponte detto dello Scarafone. Vigili del fuoco e operatori del 118 sono riusciti ad estrarla dall’abitacolo dell’auto e precauzionalmente disporre il trasferimento per accertamenti al Pronto Soccorso del Cardarelli. Pare che l’incidente sia stato provocato da cinghiali che stavano attraversando la strada, la conduttrice dell’auto, per evitare l’impatto, purtroppo è finita al lato della carreggiata. Per lei, come detto, molta paura, ma ferite ritenute non gravi.