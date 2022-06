Auto esce fuori strada e finisce sul guardrail, due feriti in ospedale

E’ finita fuori strada e si è schiantata contro un guardrail alla rotonda di Campomarino sulla Statale 16. Poteva finire molto peggio l’incidente che nella notte tra sabato e domenica ha visto coinvolta un’auto con all’interno 3 persone. Stando ai primi accertamenti il conducente avrebbe perso il controllo del mezzo finendo appunto contro il guardrail.

Nell’impatto il conducente non ha riportato lesioni mentre le due donne che erano all’interno dell’auto assieme a lui, una 63enne di Portocannone e una 61enne sempre di Portocannone hanno riportato escoriazioni alle mani e al volto e un trauma alla gamba sinistra.

Sul posto sono arrivati i medici del 118 e i volontari della Misericordia che hanno trasferito le due donne in ambulanza al San Timoteo per agli accertamenti di rito. Sul posto anche gli agenti di Polizia per ricostruire la dinamica dell’incidente.