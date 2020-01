Auto esce fuori strada e finisce in un boschetto, conducente miracolato

Avrebbe potuto avere delle conseguenze molto più gravi l’incidente che si è verificato nella notte tra sabato e domenica non lontano dalla caserma dei carabinieri di Ripalimosani. Tutto è avvenuto in una manciata di minuti attorno alle 3 di mattina per cause che sono ancora in corso di accertamento. A finire fuori strada è stata un’auto che è finita in un boschetto che si trova vicino alla strada. Il conducente, l’unico a stare all’interno della vettura, è stato trasportato in pronto soccorso dai medici del 118 che sono arrivati sul posto assieme a una pattuglia della Polstrada e ai Vigili del Fuoco del comando provinciale di Campobasso che hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area dell’incidente e a recuperare la macchina uscita fuori strada.

