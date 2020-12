Auto elettrica sulle strisce blu e viene multato. “La mozione non è mai stata attuata”

Arriva a Termoli con l’auto elettrica con la certezza “vista l’approvazione della mozione in consiglio comunale” di poter parcheggiare gratuitamente anche sulle strisce blu. Invece al rientro alla macchina dopo i vari servizi trova la multa per parcheggio non pagato. E’ quanto accaduto ad un ragazzo di 29 anni di Campobasso dopo una giornata passata a Termoli. Una segnalazione, quella arrivata al nostro giornale, che non vuole essere nota polemica “ma vuole avere solo l’obiettivo di sensibilizzare e puntare l’attenzione sulla mancata attuazione della mozione, anche perché anche altre persone possono incappare nel problema che ho avuto io”. Tutto è accaduto in una mattinata di qualche giorno fa. Lui, 29 anni, di Campobasso, arriva a Termoli con l’auto elettrica. “Poco prima avevo visto su internet grazie ad un articolo di giornale di luglio 2020 che a Termoli c’era stata una seduta di consiglio comunale nella quale, all’unanimità, era stata approvata la mozione che permetteva ad auto elettriche ed auto ibride di parcheggiate all’interno delle strisce blu senza dover pagare il corrispettivo. E così sono arrivato in centro, ho parcheggiato, e sono andato a fare i miei servizi. Quando sono tornato all’auto poco prima di pranzo ho trovato la multa di 42 euro. Ho subito chiamato la Polizia Municipale che, però, mi ha invitato a contattare la ditta esterna che si occupa della gestione delle soste a pagamento. E così ho fatto aspettando che l’ufficio aprisse al pubblico”. Ed è in quel momento che è stato scoperto il mistero. “Ci siamo messi a cercare l’articolo e abbiamo fatto altre ricerche e ho scoperto che la mozione era stata sì approvata all’unanimità ma che non era mai stata fatta la delibera conseguente e quindi la mozione non è attuativa”. Di fatto, quindi, quanto approvato in consiglio comunale è rimasto solo ‘pro-forma’. Di qui, quindi, l’appello del giovane anche in vista dell’estate che “si spera porterà nuovo turismo in Molise affinché la mozione diventi esecutiva attraverso una delibera di Giunta anche perché c’è da considerare che chi arriva in città non è consapevole se le mozioni sono state attuate o meno ma legge qualcosa dagli organi di informazione e si orienta di conseguenza”. In più sotto la lente del 29enne anche un altro aspetto fondamentale in vista dell’entrata preponderante delle auto elettriche e ibride sul mercato: “a Termoli non ci sono colonnine di ricarica. Io vengo da Campobasso dove, invece, ci sono tante colonnine pubbliche sia nella zona del centro vecchio, nella zona del Municipio ma anche in altre zone della città. A Termoli, invece, mi sono accorto che questo non c’è ma dovrebbero esserci visto che sono comode e si sta puntando sempre più al discorso dell’elettrico perché ha zero emissioni e inquina di meno”.