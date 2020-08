Auto e scooter in fiamme a bordo della strada, intervengono i vigili del fucoo

Le cause dell’incendio sono ancora in corso di accertamento da parte dei vigili del fuoco del comando provinciale di Campobasso che all’alba di oggi, 21 agosto, sono intervenuti in una strada di Bojano per spegnere l’incendio che stava interessando una macchina e uno scooter in sosta ai margini della strada. Le cause dell’incendio come detto non sono ancora chiare. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri di Bojano.

