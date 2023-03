Si trovava in una piccola trasversa quando, per cause ancora in corso di accertamento, ha preso fuoco.

Sono intervenuti gli uomini del 115 per spegnere l’incendio che ha interessato una vettura che si trovava al confine tra il Molise e la Puglia in una piccola traversa che costeggia la Statale 16.

Sul posto sono giunti successivamente anche i Carabinieri di San Severo e di Termoli per quanto di loro competenza.

Sono in corso le indagini per accertare l’esatta dinamica dell’incendio.