Auto contro un albero nel giorno di Corpus Domini, deceduta una giovane di Bonefro

Domenica 23 giugno scorsa un incidente stradale verificatosi all’alba sulla SS87 presso il bivio per Matrice aveva visto coinvolta un’auto con a bordo cinque ragazzi, finita violentemente contro un albero.

A riportare i danni più seri due ragazze, una delle quali, purtroppo, questa mattina è deceduta dopo una settimana di condizioni critiche. Si tratta di una giovane di Bonefro di cui i medici hanno dichiarato la morte cerebrale e staccato le macchine che la tenevano in vita. Al momento sembrerebbe che la Procura abbia richiesto l’indagine della salma per cui ancora non si conoscono particolari in merito allo svolgimento dei funerali.