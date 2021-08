Auto contro scooter, tanta paura in via Corsica. Una 32enne in ospedale

Avrebbe potuto avere delle conseguenze ben più gravi l’incidente che si è verificato nella mattinata di oggi, 18 agosto, lungo via Corsica a Termoli. Per cause ancora in corso di accertamento si sono scontrate una Smart e uno scooter. Per i conducenti dei mezzi solo tanta paura ma per fortuna nessuna conseguenza fisica di rilievo. Sul posto sono intervenuti i medici del 118 e i volontari della Misericordia di Termoli che hanno trasferito una 32enne in pronto soccorso per accertamenti. Sul posto anche gli agenti della Polizia Municipale per i rilievi del caso.

