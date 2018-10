CAMPOBASSO

Si è verificato poco fa, intorno alle 20 circa di oggi, martedì 2 ottobre, un incidente all’inbocco della tangenziale in via Puglia, in prossimità di Piazza Molise. Un auto e uno scooter hanno impattato, probabilmente a causa dell’asfalto reso scivoloso dalla pioggia che sta cadendo in queste ore. Per fortuna, solo tanta paura e nessun ferito. Ambulanza sul posto.