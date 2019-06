Auto contro scooter, paura in contrada Mascione (FOTO)

CAMPOBASSO

Si è verificato poco fa (ore 20 circa di oggi, venenrdì 21 giugno) un frontale a contrada Mascione, a pochi passi dalla scuola elementare. Ad impattare, per cause ancora da accertare, un’auto e uno scooter. Per fortuna solo tanta paura il centauro. Sul posto un’ambulanza del 118 e le forze dell’ordine per effettuare tutti i rilievi del caso. Traffico rallentato lungo la strada interessata dal sinistro per meglio consentire le operazioni di soccorso e rimuovere i due veicoli dalla carreggiata.