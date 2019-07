Auto contro scooter lungo la Statale 16

REDAZIONE TERMOLI

Ennesimo incidente ieri lungo la Statale 16. Il sinistro si è verificato intorno alle 14 nei pressi del campeggio camping Azzurra, procedendo verso nord. Per cause ancora in fase di accertamento si sono scontrati una moto e un furgone. A causa dell’urto ad avere la peggio è stato il conducente della moto, che ha riportato una ferita alla gamba sinistra e un trauma alla scapola destra, tali da richiedere l’intervento del 118 e dei volontari della Misericordia di Termoli. Dope le prime cure l’incidentato, M.P., 59enne termolese, è stato trasportato al Pronto soccorso dell’ospedale di Termoli