Auto contro scooter, 24enne finisce in ospedale

E’ stato trasferito in codice due con un politrauma in pronto soccorso al San Timoteo di Termoli un 24enne che questo pomeriggio, 10 maggio, è rimasto coinvolto in un incidente stradale che si è verificato lungo via dei Lecci. Stando ai primi riscontri lo scooter sul quale viaggiava il giovane si sarebbe scontrato con un’auto. Sul posto è intervenuto il 118 e la Misericordia di Termoli che hanno trasferito il ragazzo in pronto soccorso dove gli è stato riscontrato un politrauma. Il ragazzo, fortunatamente, non è in pericolo di vita. Sul posto anche i carabinieri della compagnia di Termoli per i rilievi di rito è regolare il traffico e la Polizia Locale.