Auto contro moto sulla Statale 17, muore 32enne di Castelpetroso

Grave incidente stradale sulla statale 17 Isernia-Campobasso, precisamente al chilometro 181+300, tra i bivi di Pesche e Carpinone, è avvenuto nel primo pomeriggio di oggi, sabato 7 agosto, intorno alle 14.30. Per cause in corso di accertamento, una moto si è scontrata frontalmente con un’auto. Il motociclista, un 32enne di Castelpetroso, è rimasto a terra in gravi condizioni. Purtroppo il giovane è deceduto in ambulanza durante il trasporto in ospedale. Al Veneziale è giunto privo di vita e i sanitari non hanno potuto far altro che costatarne il decesso.

Il traffico è stato momentaneamente interrotto per permettere di liberare la carreggiata dai veicoli incidentati. Sul posto anche personale Anas, oltre alla Polizia Stradale e alle ambulanze del 118.

Seguono aggiornamenti.