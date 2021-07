Auto contro moto sulla Statale 16: due motociclisti in gravi condizioni

Sono stati trasportati in codice rosso, in gravi condizioni, presso l’ospedale San Timoteo di Termoli due centauri, un uomo e una donna, che si sono scontrati con la propria moto contro un’auto lungo la Strada Statale 16, in territorio di Petacciato, precisamente al chilometro 535 + 750. Sul posto due ambulanze del 118 Molise giunte per prestare soccorso ai centauri insieme ai sanitari della Misericordia. Immediato l’intervento dei Carabinieri che hanno provveduto a ricostruire la dinamica del sinistro. Sul posto anche personale Anas che ha provveduto alla chiusura temporanea della Statale per permettere i soccorsi per fare in modo che la carreggiata venisse liberata dai veicoli incidentati.