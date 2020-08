Auto contro moto sulla Provinciale, grave centauro. Trasferito in ospedale

E’ di un motociclista ferito gravemente e il conducente di una vettura ferito, invece, in maniera lieve il bilancio di un incidente che si è verificato nella mattinata di oggi, 9 agosto, sulla Provinciale 150 in territorio di Palata. Per cause ancora in corso di accertamento da parte dei vigili del fuoco una moto si è scontrata contro un’auto. Il conducente del mezzo a due ruote ha avuto la peggio riportando delle ferite gravi. Sul posto è intervenuto il 118 che ha subito trasferito i due feriti in ospedale e i carabinieri di Termoli che si stanno occupando di ricostruire la dinamica dell’incidente. Dopo i primi accertamenti il centauro è stato trasferito al Cardarelli di Campobasso: ha riportato un politrauma e le sue condizioni sono serie.