E’ stato trasferito in codice giallo presso il pronto soccorso del San Timoteo di Termoli un motociclista che è rimasto coinvolto in un incidente avvenuto nella tarda mattinata di oggi, 1 maggio, sulla Bifernina. Le cause dell’incidente sono ancora in corso di accertamento. A scontrarsi sono state una moto e una macchina. Sul posto i medici del 118, i carabinieri che si sono occupati di regolare il traffico e la Polizia Stradale per i rilievi di rito.

