REDAZIONE

Incidente tra auto e moto quello avvenuto nel tardo pomeriggio di oggi in via Lazio a Campobasso, in zona San Giovanni dei Gelsi. Ad avere la peggio è stato il centauro caduto rovinosamente a terra. Fortunatamente, però, non ha riportato gravi lesioni. Immediato l’intervento sul posto di una ambulanza del 118 e di una pattuglia dei Vigili urbani. Il traffico è andato in tilt.