Ancora un incidente stradale per fortuna senza grosse conseguenze a Termoli dove nella notte una macchina si è scontrato con una moto lungo via del Mare. Sul posto sono intervenuti i medici del 118, i volontari della misericordia di Termoli e i carabinieri per ricostruire la dinamica dell’incidente. In ospedale per accertamenti è finito un 21enne che risiede nella città adriatica.