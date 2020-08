Auto contro moto in viale dei Pentri, attimi di paura

Brutto incidente questa sera poco dopo le 20 lungo Viale dei Pentri a Isernia che, come si vede dalle foto e dal breve video è molto trafficato a quell’ora. Un ragazzo a bordo di uno scooter si è scontrato con un’auto e, come era prevedibile che accadesse, ha avuto la peggio anche se, stando alle prime notizie, dopo l’impatto e la rovinosa caduta a terra era cosciente anche se comprensibilmente impaurito. Immediatamente è stato soccorso anche dai passanti. La dinamica dell’impatto è al vaglio delle forze dell’Ordine per eventuali assunzioni si responsabilità

