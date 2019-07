Auto contro moto in via Colle delle Api, ferito un centauro (FOTO)

Intorno alle 13,20 circa di oggi, venerdì 5 luglio, in via Colle delle Api, di fronte al distributore della Q8 in prossimità del centro commerciale “Monforte”, un pickup e una moto, per cause ancora da accertare, hanno impattato violentemente. Ad avere la peggio il centauro che a seguito dell’impatto con l’auto sarebbe stato sbalzato dal mezzo sul quale viaggiava per finire sul parabrezza. Sul posto un’ambulanza del 118 che ha provveduto a trasportare il motociclista al Cardarelli. Traffico rallentato lungo la strada, sempre molto trafficata a quell’ora, per meglio consentire le operazioni di soccorso e di rimozione dei veicoli incidentali. Sul posto anche due unità della Polizia Municipale per tutti i rilievi del caso.