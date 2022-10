Auto contro moto, 64enne trasferito in ospedale in codice rosso

È stato trasferito in codice rosso e con un politrauma un 64enne che questa mattina, 23 ottobre, è rimasto coinvolto in un incidente stradale in territorio di Montenero di Bisaccia. Per cause ancora in corso di accertamento la moto ha impattato contro un’auto. Sul posto sono giunti i sanitari del 118 che hanno stabilizzato l’uomo e l’hanno trasferito in pronto soccorso al San Timoteo di Termoli per accertamenti. Le sue condizioni sarebbero piuttosto serie. Sul luogo dell’incidente sono arrivati anche i carabinieri della stazione di Montenero e della compagnia di Termoli per i rilievi di rito.