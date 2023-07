Auto contro moto, 60enne trasportato in elicottero a Napoli: è in gravi condizioni

Un grave incidente è avvenuto nella tarda mattinata di oggi sulla Casilina, nel territorio di San Pietro Infine, ai confini con il Molise.

A scontrarsi, per cause ancora in corso di accertamento un’auto ed una moto. Ad avere la peggio nello schianto è stato il centauro, G.R., 60 anni, noto imprenditore nel trasporto pubblico, per il quale si è reso necessario il trasporto in elicottero all’ospedale Cardarelli di Napoli dove starebbe lottando tra la vita e la morte.

Due anni fa, quasi nello stesso punto il figlio 18enne perse la vita in un tragico incidente stradale. Sul posto i carabinieri della compagnia di Sessa Aurunca impegnati nei rilievi del caso.