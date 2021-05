Auto contro camion, domenica di sangue: muore 59enne. Comunità sconvolta

Domenica di sangue all’ingresso di San Martino in Pensilis. Tutto è accaduto in una frazione di secondi sulla strada che porta verso il paese bassomolisano. Per cause ancora in corso di accertamento l’auto sulla quale si trovava il 59enne si è scontrata contro un camion. Per l’uomo, G.G. molto conosciuto in paese, non c’è stato nulla da fare. Inutili i soccorsi dei medici del 118 arrivati sul posto assieme alle forze dell’ordine. Sotto shock e con ferite lievi il conducente del mezzo pesante, anche lui soccorso dal 118. Sul posto sono arrivati anche i vigil del fuoco del distaccamento di Termoli e i carabinieri. Non è chiaro cosa possa aver provocato la tragedia con la Peugeot guidata dall’uomo ridotta ad un ammasso di lamiere contorte. La scena che si sono trovati di fronte i soccorritori era terribile con la macchina completamente distrutta nella parte anteriore e praticamente irriconoscibile. La notizia si è appresa immediatamente in paese: sul luogo dell’incidente si è radunata una folla di persone attonite e sconvolte. Il 59enne, come detto, era molto conosciuto ed amato in paese e la tragedia ha sconvolto la tranquillità di una domenica di inizio maggio a San Martino.