Auto contro bus di linea, uomo resta incastrato tra le lamiere (FOTO E VIDEO)

E’ di una persona trasferita in pronto soccorso per accertamenti il bilancio di un incidente che si è verificato nel pomeriggio di oggi, 25 luglio, in via Tevere. A scontrarsi, per cause che sono ancora in corso di accertamento, è stata una Fiat Punto e un autobus di linea. Un impatto che è stato molto violento e che ha letteralmente distrutto la parte anteriore dell’utilitaria tanto che per estrarre il conducente dalle lamiere incastrate del mezzo si è reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco. Sul posto anche i medici del 118 e una ambulanza della Misericordia oltre alla Polizia Municipale di Termoli. Il traffico ha subito alcuni rallentamenti per consentire le operazioni di soccorso e di rimozione dei mezzi. L’uomo è stato trasferito in pronto soccorso al San Timoteo per gli accertamenti del caso ma le sue condizioni non dovrebbero essere gravi.