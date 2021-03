Auto, continua la crescita per la DR Groupe: +188,37% nello scorso mese

Ancora numeri positivi per la DR Automobiles Groupe che prosegue nella sua crescita e nel mese appena trascorso ha fatto registrare un altro risultato eccezionale: +188,37% di vendite. Tutto questo nonostante il difficile periodo economico che attraverso il Paese a causa della pandemia e in special modo del mercato automotive, che ha chiuso il 2020 con un -27,92% e registrato un altro segno negativo (- 12,34%) nel mese appena trascorso. In controtendenza invece la Dr che nel mese appena trascorso, ha continuato la sua crescita grazie alle vendite dei modelli dei due brand DR ed EVO: +188,37%, è il risultato dell’iniziativa commerciale e della relativa campagna messa in campo nel mese scorso e prorogate anche per marzo, “- CO2 + sicurezza”.

Foto: Ansa