Auto con 5 persone a bordo finisce fuori strada: 2 i feriti in ospedale

L’incidente sulla Fondovalle Tappino. Trauma cranico per uno dei passeggeri: sul posto 118 e Vigili del Fuoco

Incidente stradale lungo la Fondovalle Tappino, in territorio di Pietracatella. Per cause in corso di accertamento un automobilista ha perso il controllo della propria autovettura, ed è finito fuori strada. A bordo dell’auto c’erano 5 persone. Due i feriti che, dopo le prime necessarie cure del caso da parte dei sanitari del 118, sono stati immediatamente trasportati presso il Cardarelli di Campobasso.

Nello specifico un occupante ha riportato un trauma cranico. Sul luogo dell’incidente oltre ai sanitari anche i vigili del fuoco e Sul posto anche personale Anas e le forze dell’ordine che hanno effettuato i rilievi.