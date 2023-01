Per cause in corso di accertamenti un’auto con a bordo 4 giovani è sbandata finendo la sua corsa sulla parete interna della galleria della tangenziale di Termoli, sulla Ss709. Immediato l’intervento dei Vigili del fuoco di Termoli. Dei quattro ragazzi a bordo soltanto uno ha riportato ferite per le quali si è reso necessario il suo trasporto in ospedale a cura del personale medico 118. Intervenuta la Polstrada per svolgere i rilievi di rito.