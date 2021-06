Auto carbonizzata in galleria, tragedia sfiorata: verifica sull’impianto

Tragedia sfiorata questo pomeriggio, domenica 13 giugno, intorno alle 18, nella galleria al chilometro 5+300 della Casilina, in direzione Roma, in territorio di Venafro. Un’auto ha preso fuoco all’interno della galleria per cause che sono in corso di accertamento da parte delle autorità competenti. Per fortuna non ci sono stati feriti perché l’occupante è riuscito a mettersi in salvo.

La strada è stata chiusa al traffico per ripristinare la viabilità e verificare l’impianto. Sul posto si sono recati i Vigili del Fuoco di Isernia che hanno domato le fiamme, anche se l’auto è andata completamente carbonizzata, e gli uomini dell’Anas che hanno provveduto a regolare la viabilità.