Auto cade in acqua dalla banchina del porto. Morto il conducente

Sono momenti di grande tensione e paura questi che si stanno vivendo ora (21:35 del 13 dicembre) nella zona del Porto di Termoli dove un’auto (una Fiat Panda) sarebbe caduta in acqua dalla banchina e all’interno c’era un uomo che purtroppo per diversi minuti è rimasto sott’acqua. Come testimoniano le foto scattate pochi minuti fa i soccorritori stanno facendo di tutto per salvare l’uomo che è stato estratto dall’abitacolo grazie ad un sommozzatore. Gli operatori del 118 gli stanno praticando il massaggio cardiaco e tengono lontani i curiosi che nel frattempo si sono assiepati in zona. Secondo una prima ricostruzione ancora non ufficializzata, l’uomo (che pare abbia 76 anni) pare stesse facendo manovra con l’auto che è poi caduta in acqua. Le notizie che giungono purtroppo non sono confortanti in quanto l’uomo non ce l’avrebbe fatta. Incessante il lavoro dei Vigili del fuoco, Carabinieri, Polizia, che hanno dovuto operare in condizioni meteo assai complesse.