Auto blu, in consiglio regionale arriva Striscia la Notizia

L’inviato Pinuccio ha intervistato il governatore Toma. Trattato anche l’argomento delle comunità montane

Poco fa, intorno alle 14.30 di oggi, martedì 5 novembre, Pinuccio di Striscia la Notizia, è stato in consiglio regionale. Due gli argomenti trattati dall’inviato del programma di Italia1. Pinuccio ha sentito il governatore Toma in merito alla questione delle auto blu, problematica sollevata proprio dalla nostra testata (L’ARTICOLO QUI). Successivamente si è intrattenuto con i consiglieri del Movimento 5 Stelle, in particolare il capogruppo Andrea Greco, in merito alla questione delle comunità montane.