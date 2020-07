Auto blu e due autisti, Marone replica: “La vettura è di colore bianco”

Ieri abbiamo pubblicato un articolo dal titolo “Per Marone auto blu e ben due autisti: i privilegi dell’assessore dei record…negativi”. Oggi è giunta la replica dell’assessore Marone che, a norma di legge, riportiamo integralmente, seguita, ovviamente dalla nostra controreplica.

LA REPLICA DELL’ASSESSORE MARONE

In merito ad un articolo di stampa pubblicato ieri su una testata online regionale, mi corre l’obbligo di replicare pubblicamente al fine di ristabilire la realtà delle cose e tutelare la reputazione del sottoscritto sia come persona, sia come professionista e sia come amministratore rispetto alle affermazioni gratuite, insinuanti e denigratorie contenute nell’articolo in questione.

Innanzitutto, contrariamente a quanto volutamente scritto dall’autore dell’articolo, è noto che in dotazione all’Assessorato Regionale attualmente diretto dal sottoscritto risulta esserci una FIAT BRAVO del 9.07.2010 che (ad oggi, dopo 10 anni di utilizzo) ha ben 423.451 Km ed è di colore bianco.

Per cui, mi dispiace per l’autore dell’articolo e per la testata che ha inteso pubblicarlo, ma l’affermazione “Per Marone auto blu” non corrisponde al vero.

Quanto poi al descritto “record maggiormente fastidioso………. di un accumulo di privilegi che……….. non possono essere tollerati”, individuato nella circostanza dell’assegnazione di due autisti, deve rilevarsi che la Regione Molise, per norme e regole vigenti anche in materia di sicurezza, è tenuta all’assegnazione di un numero minimo di due autisti per vettura di servizio, al fine di garantire la turnazione prevista dalla legge, così come è stato fatto per ogni assessorato.

Per quanto riguarda poi la trepida attesa del medesimo autore dell’articolo di “verificare gli emolumenti” che saranno corrisposti al sottoscritto, mi preme rassicurarlo sul fatto che gli stessi saranno pari né più e né meno a quelli obbligatoriamente previsti dalla legge, così come accade per tutti gli amministratori che ricoprono cariche istituzionali del genere.

Peraltro, relativamente all’espressione manifestamente insinuante (sempre riferita al sottoscritto) circa il portarsi “dietro una lunga scia di episodi negativi”, mi corre l’obbligo di ricordare all’autore dell’articolo innanzitutto che in occasione delle Regionali del 2018 il sottoscritto, pur non candidandosi, non ha mai dichiarato di “simpatizzare per il Movimento 5 Stelle” e che sin dall’inizio del proprio impegno politico è stato e rimane sempre coerente ai valori ed alla linea politica di centro-destra.

Ciò posto e ristabilita la realtà dei fatti, è evidente che, viceversa, l’articolo in questione così come scritto e confezionato appare come un mero attacco alla persona del sottoscritto del tutto gratuito ed a tratti violento che, lungi dal fare critica politica e/o informazione, supera ogni limite di continenza ed obiettività e, pertanto, lede ed offende manifestamente la reputazione dello stesso sottoscritto sia come persona, sia come professionista, sia come amministratore pubblico e sia come rappresentante politico, cosa che sarà, ovviamente, esaminata nelle sedi opportune e competenti.

A questo punto, invece, mi preme sottolineare che è a tutti fin troppo nota l’attività svolta dal 9 giugno ad oggi dal sottoscritto assessore, che sin da subito si è messo a lavoro, affrontando le problematiche di più stretta attualità che hanno interessato ed interessano centinaia di lavoratori Molisani, ascoltando e ricevendo parti sociali e sigle sindacali maggiormente rappresentative, facendosi anche parte attiva per la soluzione della vertenza dei lavoratori precari di Molise Acque, nonché, per quanto riguarda l’ambito delle Politiche Sociali, facendosi parte attiva in sede di Conferenza delle Regioni ed in Senato per individuare quanti più fondi pubblici possibili da destinare alla disabilità, alla non autosufficienza ed alle attività dei centri estivi per minori in tutta la Regione Molise.

CONTROREPLICA

Quando la toppa è peggio del buco: l’espressione calza proprio a pennello. Perché nella foga della replica, l’assessore Marone è scivolato su una buccia di banana. Per questo siamo costretti a chiarire che per auto blu non si intende un’auto di colore blu, bensì una vettura di proprietà dell’amministrazione, un’auto di servizio, da destinare alle autorità. “Gli autisti – si legge nella determina, correttamente riportato nel nostro articolo – sono impiegati per la guida dell’autovettura di servizio dell’Assessore della Giunta regionale avv. Michele Marone”.

Ci dispiace che l’assessore l’abbia presa sul personale, ma nell’incipit del nostro articolo abbiamo sottolineato proprio come si trattasse di una critica politica, con atti e fatti. E abbiamo ripetuto più volte, repetita iuvant, sia per quanto riguarda l’auto blu, sia per quel che concerne le tre cariche politiche mantenute da Marone, che la legge è stata rispettata, ma si trattava di opportunità politica. Inoltre, nella lunga replica, nessun passaggio è stato riferito alla circostanza del mantenimento delle tre cariche politiche, assessore regionale, presidente del consiglio comunale e consigliere comunale. E nemmeno una riga di smentita sul fatto che abbia dichiarato, prima delle Regionali del 2018, di non essere intenzionato a votare per il centrodestra. Pertanto la riteniamo veritiera e ci chiediamo come mai sia poi diventato assessore di quella stessa maggioranza di centrodestra. Per quanto riguarda la dichiarazione “di simpatizzare per il Movimento 5 Stelle” è ovvio che non si trattava di una dichiarazione pubblica.

Una cosa, però, l’abbiamo omessa, lo ammettiamo. Non abbiamo sottolineato la denuncia del Movimento 5 Stelle che in data 4 luglio ha sottolineato, in un comunicato stampa, che “la partita politica sulle nomine di Molise Acque, ruota intorno ai fratelli Marone”. Ma questa è un’altra storia.

P.S.: sorvoliamo sull’incipit della replica di Marone in cui ci definisce “una testata online regionale”. Avremmo troppo da raccontare sulla storia della nostra testata e finiremmo per annoiare i lettori. mdi