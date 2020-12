Nella tarda serata di ieri, lunedì 28 dicembre, si è sviluppato un incendio di un’auto alimentata a gpl. L’auto era parcheggiata nel piazzale di un distributore a Mafalda. L’evento fortunatamente non ha avuto ulteriori evoluzioni. All’arrivo dei Vigili del fuoco di Termoli sul posto l’auto era stata già completamente distrutta dalle fiamme. Le cause del rogo sono in corso di accertamento da parte delle forze dell’ordine.