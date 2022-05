Auto a fuoco sulla statale 17, vicino Castelpetroso

Ha fatto in tempo a mettersi in salvo e chiamare i vigili del fuoco, nessuna conseguenza per lui, solo tanta paura.È la disavventura capitata ad un automobilista che a bordo della sua auto percorreva in serata la statale 27 nei pressi di Castelpetroso. Ha cominciato a veder uscire fumo dal cofano ed ha accostato, scendendo rapidamente dall’auto. Appena in tempo, infatti le fiamme sono divampate dal cofano motore e in breve hanno avvolto l’intera auto. Poco fa fare per i vigili del fuoco tempestivamente accordi sul posto. Solo fiamme da spegnere, l’auto carbonizzata. Disagi per il traffico, ma nessun blocco della circolazione.