L’incendio nei pressi di Roccaravindola

Auto a fuoco sulla statale 158 per Roccaravindola. Immediato l’Intervento dei Vigili del Fuoco che, però, non hanno potuto salvare dalle fiamme la Bmw accostata a lato della strada e abbandonata in tempo dal conducente che ne è uscito illeso ed ha chiamato i Vigili. Bloccato il traffico sulla statale per circa un’ora con gravi disagi per gli automobilisti.