Auto a fuoco nella notte in via Mantova: in azione gli uomini del 115

Le cause dell’incendio sono ancora in corso di accertamento. Notte di paura in via Mantova a Termoli quando all’improvviso, e per cause ancora al vaglio dei vigili del fuoco, ha preso fuoco una vettura. Tutto è accaduto in una manciata di minuti attorno all’1.30 della notte tra giovedì e venerdì.

Ad allertare gli uomini del 115 sono stati i residenti della zona che hanno visto il fumo e le fiamme sprigionarsi dalla vettura.

Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco del distaccamento di Termoli che hanno spento le fiamme e hanno messo in sicurezza la zona. Non è chiaro, come detto, quali possano essere state le cause dell’incendio. Tra le ipotesi anche quella della mano dell’uomo alla base dell’incendio.