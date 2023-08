Auto a fuoco nella notte a Campomarino e Termoli: non si esclude il dolo

Una Fiat Punto è andata a fuoco nella notte appena trascorsa in via Puglia a Campomarino Lido. Sono stati gli stessi residenti della zona ad allertare i soccorsi e le forze dell’ordine poco dopo l’una. L’auto è rimasta distrutta nel rogo che ha coinvolto anche una seconda utilitaria parcheggiata di fianco. I Vigili del fuoco sono intervenuti insieme ai Carabinieri di Termoli. Probabile, stando alle prime indiscrezioni, la pista dolosa. Non si esclude, infatti, un gesto di ritorsione. Stessa dinamica anche a Termoli dove, sempre nella notte, è andata a fuoco un auto in via Marco Biagi. Anche qui intervenuti i Vigili del fuoco per estinguere le fiamme.

(foto archivio)