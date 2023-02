Auto a fuoco in via Monte Sabotino, i Vigili del Fuoco domano le fiamme

Auto in fiamme nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 20 febbraio, in via Monte Sabotino a Campobasso, la traversa di via Monte Grappa che conduce alla casa degli Angeli. Per cause che sono in corso d’accertamento da parte delle autorità competenti, intorno alle 16, una Volkswagen Golf ha preso fuoco. Immediata la chiamata ai Vigili del Fuoco da parte di alcuni passati e tempestivo l’intervento degli uomini del comando provinciale di Campobasso che hanno provveduto a domare le fiamme e fare in modo che non si propagassero alle altre auto parcheggiate in zona. Dopo aver spento l’incendio i Vigili del Fuoco hanno provveduto a mettere l’area in sicurezza.

