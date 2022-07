Auto a fuoco davanti all’Università, paura in via Manzoni 

Scoppiata Panda a metano mentre i bambini del Campus estivo stavano entrando nella struttura del Cus

Una Fiat Panda a metano ha preso fuoco questa mattina, martedì 19 luglio, poco prima delle 9, in viale Manzoni a Campobasso, davanti all’ingresso del Cus Molise e alla zona che conduce all’Università. Per cause che sono in corso d’accertamento da parte delle autorità competenti, dall’auto presente nel parcheggio sono divampate improvvisamente le fiamme e in pochi secondi hanno avvolto completamente la vettura.

Sul posto sono giunti immediatamente i Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Campobasso che hanno provveduto a spegnere l’incendio e a mettere in sicurezza l’intera area. A parte l’auto andata completamente distrutta, non si sono registrati danni a cose o persone. Solo tanto spavento per i presenti e i passanti che hanno allertato i soccorsi. Paura soprattutto perché in quel momento stavano entrando nella struttura dell’Unimol i bambini che svolgono il campus estivo presso il Cus Molise.

Sul posto i Vigili del Fuoco, la Polizia Municipale e i Carabinieri.

IL VIDEO IN ALTO