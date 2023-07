Auto a fuoco, conducente salvo per miracolo

Auto a fuoco sulla Isernia-Castel di Sangro. Il conducente è riuscito ad abbandonare l’auto poco prima che le fiamme divampassero anche all’interno della Smart che stava guidando. Paura questo pomeriggio lungo l’Isernia-Castel di Sangro, nei pressi dello svincolo per Rionero Sannitico. Un uomo stava percorrendo la variante alla Statale 17, in direzione Isernia, quando la sua Smart ha preso fuoco. Immediato l’intervento dei Vigili del Fuoco di Isernia e dei Carabinieri. Come si può vedere dalla foto l’auto è andata completamente distrutta.