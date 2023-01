Autisti senza stipendio, la disperazione va in onda su La7

Intanto, il prossimo 7 febbraio, si terrà un Consiglio regionale monotematico su richiesta dei consiglieri M5S Greco, Primiani, Nola, De Chirico, Fontana e Manzo sul “Trasporto pubblico locale, stato dell’arte del bando di gara e situazione pagamenti dipendenti Atm e sostituzione della Regione nel pagamento delle spettanze”

“Sono stanca di litigare con mio marito perché non arrivano i soldi a casa e di mandarlo a lavorare coi soldi degli altri familiari e dei miei figli. Io non posso curarmi perché la Regione o l’Atm non paga. In un’altra intervista ho detto a Giuseppe Larivera (il titolare dell’azienda, ndr) di avere una coscienza per la dignità di questi uomini. Mi sa che lei (rivolto allo stesso imprenditore) non ce l’ha la coscienza. Lei è un vigliacco, è uno s… E mi vada a denunciare che in galera ci mangio e ci bevo”. Parole, rigorosamente senza sottotitoli, di Angela, moglie di Antonio, uno degli autisti Atm – l’azienda che gestisce il servizio di trasporto pubblico locale in Molise – in collegamento da Isernia con “L’Aria che tira” in onda questa mattina, martedì 31 gennaio, su La7.

“Non vengo pagato da quattro mesi – aveva detto Antonio prima di passare la parola alla moglie – così come altri colleghi. Da dieci anni i nostri stipendi arrivano in ritardo e non capiamo dove vanno a finire questi soldi pubblici, visto che la Regione Molise versa i soldi all’azienda, ma l’Atm non ci paga. In casa siamo sei e l’unico a lavorare è mio figlio cui ogni tanto devo chiedere 100 euro per poter andare al lavoro. Mia moglie ha una malattia grave e per fare le visite mediche occorre pagare, oggi il mio conto è a 3 euro. E non possiamo fermarci al lavoro ha sottolineato perché sarebbe interruzione di servizio pubblico e verremmo denunciati”.

In proposito, giova ricordare che nel presidio dello scorso 12 gennaio, tenuto dai lavoratori e dalle organizzazioni sindacali davanti al palazzo della giunta regionale per chiedere alla Regione, quale ente affidante i servizi pubblici in questione, di attuare un intervento di carattere sostitutivo nel pagamento degli stipendi dei lavoratori, così come consentito dal Codice degli Appalti. L’assessore ai Trasporti, Pallante, per tutta risposta, confermò l’intento della Regione di sostituirsi alla ditta inadempiente ed erogare la retribuzione a tutti coloro che ne abbiano fatto domanda, precisando che saranno pagati al termine degli adempimenti burocratici e domandando di non sovrapporre diverse procedure, nello specifico richiesta di decreti ingiuntivi, in quanto in tali casi diventa più difficile poiché la norma non ha per nulla chiarito cosa accade a coloro i quali hanno attivato due procedure.

Intanto, martedì prossimo, 7 febbraio, si terrà un Consiglio regionale monotematico richiesto dai consiglieri del M5S Greco, Primiani, Nola, De Chirico, Fontana e Manzo sul “Trasporto pubblico locale, stato dell’arte del bando di gara e situazione pagamenti dipendenti Atm e sostituzione della Regione nel pagamento delle spettanze”.

Infine, dallo studio, la conduttrice Myrta Merlino ha assicurato di tenere alta l’attenzione sulla vicenda e chiesto agli autori di poter parlare direttamente con la Regione Molise, mentre il presidente della commissione Lavoro della Camera (dove hanno presentato un’interrogazione i deputati Soumahoro e Pastorino del gruppo Misto alcuni giorni fa), Walter Rizzetto, si è detto pronto a ricevere i lavoratori o recarsi sul posto offrendo anche il suo numero di cellulare. (adimo)

IN ALTO, IL SERVIZIO ANDATO IN ONDA SU LA7